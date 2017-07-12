Томские университеты вошли в топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ

12 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Два томских университета включены в топ-20 вузов первого национального рейтинга вузов РФ «Три миссии университетов». В двадцатку лучших вошли вузы Москвы, Санкт-Петербурга и пять университетов из других регионов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вузы в рейтинге оцениваются по 35 индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: «образование», «наука», «университет и общество». В отличие от трех самых авторитетных глобальных рейтингов (THE, QS, ARWU), в российском наибольший вес — порядка 40 % — занимает оценка образовательной миссии высших учебных заведений.

реди региональных учебных заведений в топ-20 вошли Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, а также Томский государственный университет и Томский политехнический университет.

Учредители проекта — Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр «Эксперт РА», ВЦИОМ и другие организации.

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