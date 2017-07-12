Томские ученые намерены создать врача-робота

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые из НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра и Томского политеха планируют создать мобильного робота, который сможет оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в местах военных действий и ЧС, сообщает региональный инновационный портал.

«Мы написали техническое задание, опираясь на свои научные знания и практический опыт. Это будет машина с руками и глазами-камерами. «Мозгом» ее останется человек, который будет дистанционно давать роботу команды», — говорит заместитель директора НИИ кардиологии профессор Шамиль Ахмедов.

Робот-врач будет ориентироваться на месте с помощью оператора, который оценит ситуацию, используя камеры. Если робот «увидит» пострадавшего, он сможет оказать ему первую медицинскую помощь: остановить кровотечение, провести противошоковую терапию (обезболить), сделать иммобилизацию (зафиксировать неподвижно поврежденную часть тела). После этого робот транспортирует человека в безопасное место.

«Остановить кровотечение робот сможет с помощью жгута или новых пломбировочных материалов. Например, рана на ноге заливается специальной пеной и схватывается, при этом выполняется и функция иммобилизации. В этой роботизированной установке мы используем самые современные инструменты, связанные с оказанием первой медицинской помощи», — объясняет Шамиль Ахмедов.

Манипулятор — «руки» робота — сконструирует НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска. Затем в лаборатории НИИ кардиологии врачи будут «учить» его брать и держать скальпель, проводить манипуляции с инструментами — подобно настоящему хирургу. За создание программного обеспечения отвечает ТПУ. Через три года ученые смогут начать эксперименты на животных, а весь проект рассчитан на семь лет.

«В армии США уже есть подобные машины, но это пока не роботы-врачи, а роботы-санитары. Они могут только транспортировать пострадавшего с места происшествия, а медицинскую помощь потом оказывает врач», — рассказал Шамиль Ахмедов.

Томские ученые подали проект по созданию мобильной роботизированной установки для оказания первичной медицинской помощи на конкурсы РФФИ и РНФ. При этом они подчеркивают, что работа над ним уже началась и будет продолжена в любом случае.

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