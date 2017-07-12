В Томске завершили монтаж новых остановок

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Монтаж новых остановочных комплексов в Томске завершен. Сегодня специалисты подрядных организаций устанавливают урны, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые остановочные комплексы установлены по ул. Елизаровых, Шевченко, Пушкина, Яковлева, Алтайская, Учебная, А.Иванова, пр. Кирова, Фрунзе и Комсомольскому, Иркутскому тракту. Павильоны представляют собой модульные конструкции из стального профиля, обеспечивающие удобную замену любого поврежденного элемента (без демонтажа основной конструкции павильона). С двух сторон расположено название остановки с подсветкой.

«Неудовлетворительное состояние ряда остановочных комплексов в Томске связано с действиями вандалов, мы взаимодействуем с органами полиции, чтобы привлекать к ответственности лица, намеренно наносящих ущерб облику города. Сегодня мы знаем обо всех проблемных участках вблизи остановок, стараемся оперативно обеспечивать должный уровень благоустройства и безопасности», - отметил председатель городского комитета по благоустройству, дорожному хозяйству Андрей Афонькин.

Он также подчеркнул, что подрядчики, выполняющие монтаж павильонов, несут ответственность за качество работ только в течение года. Намерено разбитое стекло не является гарантийным случаем. Также силами «санитарной милиции» ведется контроль за расклейкой на павильонах объявлений, нарушители привлекаются к административной ответственности.

Напомним, ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил городскому УДДБиТ в 2017 году установить не менее 25 остановочных комплексов, обустроить не менее 25 заездных карманов, а также улучшить работу по приведению в нормативное состояние остановочных комплексов, не отвечающих требованиям безопасности.

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