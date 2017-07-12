К концу следующего года в Томской области запустят производство полутвердых сыров

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Северская компания «Деревенское молочко» планирует начать производство сыров типа гауда и «Российский» к концу следующего года, сообщил генеральный директор предприятия Артем Багреев.

— Производство твердых сыров мы решили запустить года два назад. Во-первых, мы выпустили мягкие рассольные сыры и они нашли своего покупателя, любителя. Во-вторых, стало понятно, что мы умеем делать сыры и можем их делать из нашего молока. Ну, а в-третьих потому что на рынке объективно хороших сыров нет, — отметил Артем Багреев.

Проектирование нового производства началось в этом году. Предполагается, что здесь будут производить до 10 тонн сыра в сутки, который впоследствии будет реализовываться в Томской области и за ее пределами.

— Планируем выпускать классический полутвердый сыр гауда, он самый употребляемый в своем сегменте в мире, и «Российский». Оба сыра требуют созревания — в отличие от мягких сыров — порядка месяца-полутора. На рынке Сибири и России качественный, нефальсифицированный полутвердый сыр (не сырный продукт) находится в остром дефиците. Поэтому, я думаю, он своего потребителям найдет, — считает Артем Багреев.

Проект будет реализовываться при поддержке Фонда развития моногородов, областной администрации и администрации ЗАТО Северск. Также компания привлечет собственные и заемные средства. По словам Багреева, несколько банков уже борются за право поддержать проект «Деревенского молочка».

Новое производство разместится по соседству с уже действующим, на территории бывшего Северского пищекомбината. Площадку под него «Деревенское молочко» уже приобрело. Предполагается также, что новое производство будет не только сырным. Новые площади будут использованы для расширения линейки производства молочной продукции.

— Наш завод сейчас работает на пределе своих мощностей, а потребность по-прежнему растет, в том числе, и потому, что мы выходим за пределы Томской области в партнерстве с сетями, в частности, с сетью супермаркетов «Ярче», — отметил Артем Багреев.

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