Томский омбудсмен уличила сотрудников местной колонии в чтении писем заключенных

12 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова уличила сотрудников исправительной колонии строгого режима N4 в нарушении закона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«К Елене Карташовой поступило несколько обращений из исправительной колонии в незапечатанном виде. Данное обстоятельство позволило сделать вывод о том, что обращения осужденных могли быть просмотрены сотрудниками колонии», — говорится в пресс-релизе.

Между тем, по закону сотрудники уголовно-исполнительной системы не имеют права просматривать жалобы и заявления от осужденных, адресованные уполномоченному по правам человека, корреспонденция должна направляться в закрытом виде.

В связи с этим Елена Карташова обратилась к начальнику областного управления ФСИН России Юрию Дорохину с просьбой о проведении проверки.

В итоге сотрудники, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, региональное управление ФСИН приняло профилактические меры для недопущения подобных нарушений во всех подведомственных учреждениях.

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