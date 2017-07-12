Томский омбудсмен уличила сотрудников местной колонии в чтении писем заключенных
Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова уличила сотрудников исправительной колонии строгого режима N4 в нарушении закона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
«К Елене Карташовой поступило несколько обращений из исправительной колонии в незапечатанном виде. Данное обстоятельство позволило сделать вывод о том, что обращения осужденных могли быть просмотрены сотрудниками колонии», — говорится в пресс-релизе.
Между тем, по закону сотрудники уголовно-исполнительной системы не имеют права просматривать жалобы и заявления от осужденных, адресованные уполномоченному по правам человека, корреспонденция должна направляться в закрытом виде.
В связи с этим Елена Карташова обратилась к начальнику областного управления ФСИН России Юрию Дорохину с просьбой о проведении проверки.
В итоге сотрудники, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, региональное управление ФСИН приняло профилактические меры для недопущения подобных нарушений во всех подведомственных учреждениях.