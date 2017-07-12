Томичей приглашают на душевный open air «Макушка лета»

12 июля 2017 / Томский Обзор

В пятницу, 15 июля, в Томске в сквере Российско-немецкого дома (ул. Красноармейская, 71) пройдет душевный open air «Макушка лета».

Как сообщают организаторы, в этом году гостей мероприятия ожидает концертная программа, которая начнется в 15.00 и продлится до 23.00. В это время на «Макушке» будет звучать джаз, поп-лаунж, фьюжн, регги, фанк, босса-нова и этно от Романа Ланкина, группы SunДали, Ольги Носенко и джаз-трио Буланов, Байбуров, Писанко, GreenBus, Wow Band и других. Кроме того, для гостей вечеринки оборудуют поэтический уголок и театральный закуток.

На «Макушке лета» будут работать чайный чилл-аут и фуд-корт, на котором можно будет попробовать блюда, приготовленные из продуктов томских компаний, а еще вино, сыр, авторскую выпечку и десерты. Для маленьких посетителей организуют детский уголок с профессиональными педагогами и аниматорами, пиццей и мороженым.

Кроме того, на фестивале будет работать маркет, на котором можно будет познакомиться с томскими производителями «всяких симпатичных вещиц. А еще гостей ждут фотозоны, лавочки, пледы, гамаки, игры и нескучная компания в непринужденной атмосфере старинной купеческой усадьбы.

В программе дня чайные дегустации и экспресс-лекции «Как поддержать здоровую форму с помощью чая», мастер-классы по приготовлению чайных смузи и другие любопытные варианты времяпрепровождения.

«Ну и наконец — вас ожидают остроумные викторины, угощение и подарки от наших партнеров. А компания „Панорама“ — так вообще — решила сделать свою версию одного из самых популярных томских мемов, наполнив его программной реминисценцией из одной популярной классической советской кинокомедии», — рассказал «ТО» организатор мероприятия Дмитрий Беляев.

Стоимость билетов — 2 500–3 000 рублей (в стоимость билетов входит угощение и напитки). Дети до 13 лет в сопровождении взрослых приглашаются бесплатно.

На случай хмурой погоды, организаторы обещают спасение в комфортных шатрах.

Страница душевного open air в Фейсбук: «Макушка лета»

Купить билеты на мероприятие можно лично, в магазине Tommy Giftsshop в ТЦ «Почтальон» (Ленина 54а)

или получить электронный билет переводом на карту Сбербанка

или воспользоваться услугой доставки.

По всем вопросам можно звонить по тел. организаторов: 8 (913) 115 6404 (Анжела)

Или выиграть в группе Томского Обзора в ВК в течение ближайших суток.

А так выглядела "Макушка лета-2016":

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