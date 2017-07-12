Бывшее руководство томского инжинирингового центра подозревается в мошенничестве - источник

12 июля 2017 / Томский Обзор

Обыски прошли в здании Томского регионального инжинирингового центра (ТРИЦ) в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«По версии следствия, руководство инжинирингового центра в сговоре с предпринимателями заключало фиктивные договоры, средства по которым через подставные фирмы возвращало себе и тратило на покупку автомобилей, недвижимости, а также досуг», — сказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Однако собеседник агентства не уточнил общей суммы, добытой преступным путем.

У «Интерфакса» пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

В начале текущей недели власти Томской области сменили руководство ТРИЦ. Пресс-служба обладминистрации сообщала, что новым директором центра стала бывший руководитель Центра кластерного развития Томской области Анна Кириллова. О судьбе Олега Тороша, который до настоящего времени возглавлял ТРИЦ, в пресс-релизе не сообщалось.

Автономная некоммерческая организация «Томский региональный инжиниринговый центр» была создана в 2013 году и оказывает в ОЭЗ «Томск» инжиниринговые услуги по организации разработки новых продуктов, проектирования технологических и технических процессов, консультирует предприятия по вопросам подготовки и обеспечения производства. ТРИЦ принадлежит Департаменту по управлению госсобственностью Томской области.

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