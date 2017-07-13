Депутаты томской облдумы рассмотрели перспективы обновления оборудования в больницах за счет ОМС

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Перспективы обновления медоборудования в больницах Томской области за счет нормированного страхового запаса регионального фонда ОМС обсудила постоянная комиссия Законодательной Думы Томской области по здравоохранению, сообщается на сайте парламента.

И.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татьяна Рубель напомнила, что возможность закупать в больницы высокотехнологичные аппараты за счет средств нормированного страхового запаса регионального фонда ОМС (НСЗ ТФОМС) впервые появилась в 2016 году. Эти деньги медучреждения также могут расходовать на ремонт действующих аппаратов и повышение квалификации медиков.

По итогам прошлого года 9 медицинских организаций купили и ввели в эксплуатацию 17 аппаратов. Самый дорогостоящий – новый комплекс коагуляторов, который установлен в Областной клинической больнице. Среди прочих – аппараты искусственной вентиляции легких для Колпашевской ЦРБ и областного перинатального центра, автоклав с моечным комплексом для Асиновской районной больницы, эндоскопическое оборудование в третью горбольницу Томска и другие. Всего на это было потрачено почти 28 с половиной миллионов рублей.

«Если смотреть по адресам, то сразу возникает вопрос. Верхнекетский, Тегульдетсякий, Зырянский, Первомайский, Шегарский, Чаинский, Бакчарский, Кривошеинский районы – для них какое-то оборудование выделялось? Неужели ни в одной из районных больниц нет необходимости закупать или ремонтировать технику?», – обратил внимание председатель «социального» комитета Леонид Глок.

Татьяна Рубель уточнила, что для отбора больниц, которые попали в список, установлены жесткие критерии. Кроме того, на модернизацию ЦРБ также выделяются средства из областного бюджета. И они, в первую очередь направляются именно в районные больницы. Такой же принцип действует для ФАПов. Что касается средств исключительно НСЗ ТФОМС, то в 2017 году на приобретение и ремонт оборудования заложено уже более 70 миллионов рублей.

«Как правило, это дорогостоящее оборудование. Очень хорошо, что у медорганизаций появилась такая возможность. В 2017 году Фонд продолжит работу по оснащению наших больниц и поликлиник», – подчеркнула член комиссии, депутат Галина Немцева.

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