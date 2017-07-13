Разбойники, с черенком от лопаты напавшие на продавца асиновского магазина, получили 6 лет колонии на двоих

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Асиновский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении на продавца магазина, сообщает пресс-служба томского облсуда.

Преступление мужчины совершили в состоянии алкогольного опьянения. В качестве оружия один из них использовал черенок лопаты, который приставил к шее потерпевшей.

Из магазина подсудимые вынесли две бутылки пива, пачку сигарет и деньги, после чего скрылись с места преступления. Причиненный ими ущерб оценивается в 5 579,73 рублей.

В суде грабители частично признали свою вину. Суд же признал их виновными и приговорил одного из грабителей к 1 году 11 месяцам колонии общего режима. Второй получил 4 года 5 месяцев колонии строгого режима.

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