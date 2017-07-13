УАЗ сбил девочку-велосипедистку в Колпашево
13 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Вчера вечером, 12 июля, в Колпашево под колеса УАЗа попала 11-летняя девочка-велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 19.50 на ул.Ленина. Здесь 40-летняя женщина-водитель отечественного автомобиля сбила девочку, которая переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Девочка была без сопровождения взрослых, велошлем и другие элементы защиты отсутствовали. Велосипед не был оборудован световозвращающими катафотами и имел неисправную тормозную систему.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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