УАЗ сбил девочку-велосипедистку в Колпашево

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 12 июля, в Колпашево под колеса УАЗа попала 11-летняя девочка-велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.50 на ул.Ленина. Здесь 40-летняя женщина-водитель отечественного автомобиля сбила девочку, которая переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Девочка была без сопровождения взрослых, велошлем и другие элементы защиты отсутствовали. Велосипед не был оборудован световозвращающими катафотами и имел неисправную тормозную систему.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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