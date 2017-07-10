Адаптационный летний лагерь для воспитанников детских домов открылся в Томском районе

10 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Первый летний лагерь для воспитанников детских домов открылся в Томском районе. В этом году проект благотворительной организации помощи детям-сиротам, приемным и кризисным семьям «Добро» стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города» «Газпромнефть-Востока».

Летний лагерь «Пристань» расположен на территории Ларинского заказника. Первая смена собрала вместе 50 участников из разных социальных учреждений. На протяжении двух недель опытные педагоги будут проводить адаптационные тренинги. Детям расскажут о правилах делового стиля, проведут кулинарные мастер-классы, научат заполнять те или иные документы.

«Некоторые темы для нас кажутся элементарными, но в детских домах этому не учат. У выпускников отсутствуют необходимые бытовые навыки, потому что на протяжении многих лет все это делали за них. Наш лагерь призван дать эти знания», — рассказал организатор проекта Виктор Сиротин.

Благотворительная организация «Добро» не только организовала обучающую смену для ребят, но и создала в Томске адаптационную квартиру, где специалисты рассказывают будущим выпускникам детских домов об основных бытовых обязанностях, таких как расчет бюджета, поддержание порядка в доме, поход за покупками, коммунальные платежи и так далее.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту. Грантовый конкурс «Газпром нефти» как дополнительный инструмент социальной поддержки регионов впервые прошел в Томской области в 2014 году.

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