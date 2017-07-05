Первая в области лаборатория социального проектирования готовится начать работу в Томске

5 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Первая в регионе лаборатория социального проектирования начала свою работу в Томске. Обучение организованно в рамках программы «Родные города», по инициативе «Газпромнефть-Востока».

На летнее время запланировано 2 мастер-класса для представителей томского бизнеса, с сентября свое обучение начнут фонды, некоммерческих организаций и лидеры региональных и местных (городских) изменений.

«Задача лаборатории социального проектирования заключается в повышении качества и количества проработанных проектов и стартапов социальных услуг. На сегодняшний день организаторы грантовых конкурсов сталкиваются с проблемой отсутствия у потенциальных участников системного, креативного подхода к формированию своих идей, а также отсутствия необходимых знаний для их успешной реализации», — прокомментировала заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по организационным вопросам Светлана Лукиных.

В конце июня на базе Томской библиотеки им. Пушкина состоялся первый мастер-класс в партнерстве с Администрацией города. Его участниками стали 60 сотрудников 17 крупных региональных компаний — участников Корпораteam*, которые в этом году реализуют свои социальные акции. Спикеры рассказали слушателям о том, что такое социальный проект и представили несколько успешных идей по разным направлениям, предложив затем за 100 секунд презентовать свои задумки.

Один из важных заключительных моментов — объединение всех будущих проектов в марафон под брендом «Добрый Томск», который продлится с июня по ноябрь.

Отбор в первую в Томской области лабораторию социального проектирования пройдет в августе. Участниками станут некоммерческие организации, общественные активисты, корпоративные волонтеры, члены их команд, реализующие или готовящие к реализации свои социальные проекты. С сентября начнется практическая часть в ходе которой обучающиеся самостоятельно разработают свой проект. Им расскажут как правильно его оформить, презентовать и организовать информационное сопровождение. Защита работ состоится в декабре и даст авторам возможность найти партнеров, готовых поддержать воплощение идей в жизнь.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

«Корпораteam» — первая городская программа по развитию корпоративной молодежной политики. Она направлена на создание сообщества работающей молодежи Томска и интеграцию его в городскую молодежную политику.

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