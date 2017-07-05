«Газпромнефть-Восток» начал строительство газовой инфраструктуры на Урманском и Арчинском месторождениях

5 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток», дочерняя компания «Газпром нефти», приступила к строительству газопровода, который соединит дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения с газотранспортной инфраструктурой «Томскгазпрома». Пропускная способность 100-километровой транспортной магистрали составит 500 млн куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ) в год.

Строительство газопровода — часть масштабного инвестиционного проекта, направленного на достижение 95-процентного уровня полезного использования ПНГ Урманского, Арчинского месторождений и активов 105 лицензионного участка*. Газ по системе трубопроводов с активов «Газпромнефть-Востока» будет поступать на установку комплексной подготовки Мыльджинского газоконденсатного месторождения «Томскгазпрома».

За два года реализации проекта «Газпромнефть-Восток» планирует построить и сдать в эксплуатацию еще ряд технологических объектов, в частности, вакуумную компрессорную станцию Арчинского месторождения производительностью 13,5 млн куб. м попутного нефтяного газа в год, газокомпрессорную и вакуумную компрессорную станции на Урманском месторождении. Объекты газовой инфраструктуры Арчинского и Урманского месторождений соединит газопровод протяженностью 18 км и производительностью 250 млн куб. м ПНГ в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 6 млрд руб.

«У „Газпромнефть-Востока“ есть опыт успешной реализации крупных инвестиционных проектов в данном направлении. В прошедшем году мы начали строительство нескольких важных инфраструктурных объектов. В августе при участии первого заместителя генерального директора „Газпром нефти“ Вадима Яковлева, губернатора Томской области Сергея Жвачкина и других почетных гостей на Шингинском месторождении была запущена газотурбинная электростанция установленной мощностью 24 МВт. Этот объект — часть масштабной энергетической системы, которая позволит повысить уровень надежности энергоснабжения объектов нефтедобычи и полезного использования попутного нефтяного газа нескольких месторождений предприятия», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

На Шингинском месторождении «Газпромнефть-Востока» создан газо-энергетический хаб с генерирующими и газотранспортными мощностями, газовая инфраструктура Арчинского и Урманского месторождений будет подключена к этому хабу. Новые мощности позволят использовать весь объем углеводородов, добываемых на этих активах. Благодаря комплексному подходу к реализации интегрированного проекта на Шингинском месторождении, «Газпром нефть» получит возможность гибко использовать ПНГ, направляя его на генерацию собственной электроэнергии или сдавая в газотранспортную систему.

«Газпромнефть-Восток» ведет производственную деятельность в Томской и Омской областях. Предприятие владеет шестью лицензиями на право пользования недрами: Шингинским, Западно-Лугинецким, Южно-Пудинским, Арчинским, Урманским лицензионными участками, а также юго-западной частью Крапивинского месторождения. По итогам 2016 года консолидированная добыча «Газпромнефть-Востока» составила 1,79 млн тонн н. э.

В рамках программы повышения уровня полезного использования попутного нефтяного газа в 2016 году «Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию газо-компрессорную станцию на Шингинском месторождении и газотурбинную электростанцию «Шингинская» мощностью 24 МВт, а также построил 35-километровый газопровод, связавший газотранспортные системы Западно-Лугинецкого и Шингинского месторождений.

*В состав 105 (Южно-Пудинского) лицензионного участка входят Кулгинское, Смоляное, Южно-Табаганское и Солоновское месторождения.

Тэги/темы: