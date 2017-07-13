В Томской области появился ландшафтный парк регионального значения

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области на территории Зырянского района создан ландшафтный парк областного значения площадью 182 гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Парк создан для «сохранения уникального природного комплекса, имеющего природоохранное, культурное и социальное значение» и получил название «Припоселковый лесопарк у села Окунеево» площадью 182 гектара.

С инициативой создания ландшафтного парка выступила общественность и администрация Зырянского района. Чтобы сохранить вблизи Окунеева припоселковый березово-сосновый лес в естественном состоянии и создать условия для отдыха. Теперь здесь запрещена стоянка и проезд транспорта вне существующих дорог, выделение земель под новое строительство и любые виды застройки, рубка леса, сбор живицы и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области.

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Томской области представлена 208 охраняемыми территориями, 130 из которых — ООПТ регионального значения, 78 — местного значения.

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