В Томске реконструируют памятник святой Татьяне (ФОТО)

13 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске на площади Новособорной ведутся работы по реконструкции постамента памятника святой Татьяны.

Работы проходят в рамках реконструкции пл.Новособорной. Здесь меняют тротуарную плитку и поребрики, устанавливают скамейки. Также на площади реконструируют фонтан — на минувшей неделе подрядчики приступили к демонтажу пьедестала, на котором сейчас расположен фонтан, и его подпорной стенки. Предполагается, что после этого здесь восстановят гранитную облицовку и отремонтируют оборудование.

Завершить реконструкцию Новособорной планируется до конца августа.

Фото: Томский Обзор

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