Томичей приглашают в съемочную команду фильма с Денисом Шведовым

13 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: CAST production

Создатели томской комедии «Купон на измену или как пережить кризис» с популярным актёром Денисом Шведовым в главной роли (Майор, Мажор, Измены) приглашают горожан принять участие в производстве фильма.

Как сообщают организаторы съемок, в данный момент идет подготовительный этап. Продюсеры объявляют набор. В команду фильма требуются: художники, гримеры, стилисты, визажисты, видеооператоры, фотографы, специалисты по свету, звукооператоры, помощники в организации.



Чтобы попасть в команду проекта необходимо написать письмо на адрес art@cast-production.ru с пометкой «Фильм в Томске» (Пример «Фильм в Томске. Гример», расписать, почему вам интересно участие, чего вы ожиаете от проекта, приложить фото (ссылки) на свои работы или рассказатьо о свем опыте, наградах и т.д., указать контактные данные (имя, фамилия, возраст, ссылку на страницу соц. сети и номер телефона).

Напомним, фильм станет результатом томского кинопроекта CAST, целью которого является развитие регионального кинематографа в Сибири. Несколько дней назад для создания фильма продюсеры собрали необходимый бюджет на российской краудфандинговой платформе Boomstarter. Кампания по сбору завершится 23 июля.

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