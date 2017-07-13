Томский завод светотехники благоустроит территорию Советской-Усова (ПРОЕКТ)

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

На томском заводе светотехники разработали и согласовали с мэрией проект благоустройства территории ул.Советской и ул.Усова. Воплотить проект в жизнь завод планирует до сентября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодня по четной стороне ул. Советская вдоль здания завода «Свет 21 века» (ул. Советская, 80) полностью восстановлен тротуар – он заасфальтирован, установлены бордюры. Летом 2017 года будут обустроены пешеходные связи с лестничными маршами, ведущие к нежилыми помещениям первого этажа заводского здания. На территории высадят газон, деревья и кустарники, установят конструкции вертикального озеленения. Также, согласно плану, по ул. Советской будет увеличено количество парковочных мест и обустроены велосипедные парковки.

Параллельно с этим завод ведет работы по благоустройству участка ул. Усова – от ул. Советской до ул. Белинского. Здесь также запланировано озеленение и обустройство парковки для спецтехники.

Фото: Admin.tomsk.ru

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