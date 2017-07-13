Томичам покажут умных обезьян и их войну

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня, 13 июля, в томском «Киномире» стартовал фантастический боевик «Планета обезьян: Война».

Армию обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

В «Киномире» его можно посмотреть начиная с сегодняшнего дня и до 26 июля включительно (или дольше). Время сеансов можно узнать здесь.

Что еще можно посмотреть в «Киномире»: драму «Орбита 9», мультфильм «Гадкий я 3», триллер «Институт Роузвуд», приключенческие боевики «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Расписание всех-всех сеансов на сайте.

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