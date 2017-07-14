Газоны у некоторых томских зданий в неудовлетворительном состоянии - мэр

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня в ходе селекторного совещания мэр Томска Иван Кляйн обратил внимание глав районов на неудовлетворительное состояние газонов вблизи некоторых зданий, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, он указал на зеленую зону вблизи Дома ученых по ул. Советской и Городского сада, пересечения ул. Красноармейская и Лебедева.

Также мэр Иван Кляйн поручил специалистам городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта оперативно организовать работу по подрезке зеленых насаждений.

Как доложили главы городских районов, подрядные администрациям компании в четверг косили траву в пос. Нижний Склад, на ул. Сибирская, Алтайская и других.

Вместе с субподрядными организациями муниципальное «Спецавтохозяйство» накануне окосили 330 кв. м территории, всего с начало сезоны работы проведены на 1 млн 867 кв. м городских газонов. Сегодня окос газонов запланирован на подходах к Коммунальному мосту.

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