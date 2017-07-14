В Томске открылся новый ресторан KFC (ФОТО)

14 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Александра Даниловцева

В Томске открылся четвертый ресторан сети обслуживания KFC. Заведение находится в новом здании в районе Лагерного Сада (пр.Ленина, 1в).

В 2016 году в районе остановки «Лагерный сад» убрали несколько торговых павильонов, располагавшихся на частной территории. На этом месте ООО «Центр регионального развития» начал строительство двухэтажного здания общественного назначения, которое завершилось осенью. Сегодня в этом здании находится еще одна точка сети общественного питания KFC.

Меню ресторана не претерпело никаких изменений. Здесь также можно взять еду на вынос или разместиться за столиками в зале. В зале установлены две кассы самообслуживания, безналичный расчет. Время работы заведения с 8.00 до 23.00.

На начало 2017 года в России открыто 527 ресторанов сети KFC. В Томске на данный момент находятся три точки сети общепита: пр-т Ленина 51а, с выходом на летнюю террасу, пр-т Комсомольский 13Б (ТЦ «Изумрудный город) и пр-т Мира 30 (гипермаркет «Лента»).

Фото: Александра Даниловцева

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