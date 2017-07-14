Мотоциклист госпитализирован после наезда на собаку в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 13 июля, на севере Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.20 на 23 километре трассы Стрежевой-Нижневартовск. Здесь 28-летний водитель Honda CB-900 наехал на внезапно выбежавшую на дорогу собаку, после чего мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение. Мотоциклист был в мотошлеме.

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