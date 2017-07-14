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В понедельник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды без воды ЖКХ томскводоканал В понедельник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

В понедельник, 17 июля, жители части домов по трем улицам Кировского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии по адресу ул. Карташова, а также ее промывкой. На время проведения работ без воды с 08:00 до 21:00 останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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