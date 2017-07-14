В понедельник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 17 июля, жители части домов по трем улицам Кировского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии по адресу ул. Карташова, а также ее промывкой. На время проведения работ без воды с 08:00 до 21:00 останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Дзержинского, 24, 24а, 26, 26/1, 34/3, 34а, 34б, 34в, 34г, 36, 40, 54а, 56, 58 по четной стороне и 27 стр.1, 29, 31а, 31б, 33, 35, 37, 49, 49/1, 49а, 51, 51а, 51/1, 51/3, 57, 59 - по нечетной стороне;

ул. Карташова, 29б, 31, 31а, 31б, 38, 40а;

пр. Кирова, 35, 36, 36/1, 36/3, 36б, 37, 38, 39, 40, 46а.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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