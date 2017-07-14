В Томской области стало меньше наркоманов

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские медики фиксируют снижение числа жителей региона, страдающих наркоманией, — в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го их стало меньше на 13 %, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как заместитель главного врача Томского областного наркодиспансера Роман Свириденко, сегодня на наркологическом учете стоят 9,2 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. (почти 60 % от общего числа) — с синдромом зависимости от алкоголя, по 1,3 тыс. (по 15 %) — с синдромом зависимости от наркотических средств и диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями».

«По всем диагнозам мы фиксируем снижение числа больных. Томичей, страдающих наркоманией, стало меньше на 13 %, токсикоманией — на 5 %, хроническим алкоголизмом — почти на 12 %, алкогольными психозами — на 19 %», — отметил Роман Свириденко.

Вице-губернатор Игорь Толстоносов поблагодарил медиков и правоохранителей за работу по профилактике и противодействию незаконному распространению наркотиков, но подчеркнул, что проблема наркомании все еще остается для Томской области актуальной и требует дополнительных мер.

Он, в частности, поручил Управлению МВД России по Томской области проверить в ближайшее время работу всех своих подразделений в городах и районах по борьбе с наркопреступностью. Особое внимание будет уделено проблемам судебного сопровождения таких дел и работе участковых.

Также в течение года пройдет цикл обучающих семинаров для специалистов органов социальной защиты и центров занятости населения, работающих с большим количеством людей. Сотрудников обучат приемам индивидуальной работы с наркопотребителями и их семьями.

«Главной задачей должно стать не просто проведение профилактических мероприятий, а выстраивание эффективной межведомственной системы антинаркотической профилактики с использованием адекватных профилактических мер как на региональном, так и на муниципальном уровне. Особое внимание на эти проблемы должны обратить в первую очередь Томск, Северск и Томский район, где объективно больше всего жителей и, к сожалению, уровень заболеваемости наркоманией пока тоже выше среднеобластного», — подчеркнул Игорь Толстоносов.

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