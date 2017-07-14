Томский «КДВ Групп» запускает интернет-магазин

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Kdvonline

Крупнейший российский производитель снеков и кондитерских изделий «КДВ Групп» запустил свой интернет-магазин.

Как пояснили в компании KDV, производитель решил открыть онлайн-продажи чтобы максимально приблизить свою продукцию к потребителям (по данным аналитиков, в 2017 году рост интернет-продаж сохранит темпы 2016 года и составит не менее 25 %), предлагать покупателям максимально полный ассортимент (всегда не менее 350 товаров), а также продавать продукцию собственного производства напрямую.

В магазине можно приобрести снеки и разного рода кондитерские изделия: вафли, печенья, крекеры, шоколадки, мармелад, зефир, семечки, сухарики, мясо, рыбу и чипсы. Интернет-магазин будет работать как с физическими лицами, так и с юридическими лицами, для которых предусмотрены специальные условия. При этом на данном этапе цены в магазине ниже розничных. Оплата производится при получении. Минимальная стоимость заказа — 300 рублей. Доставка осуществляется бесплатно.

«Сейчас интернет-магазин обслуживает только покупателей из города Томска, но не за горами расширение регионов доставки - у компании более 80 филиалов по всей стране и каждый из них в перспективе будет обеспечивать доставку интернет-магазина. Есть, конечно, нюансы - это магазин производственной компании и фасовка некоторых товаров скажем так несколько велика (коробки) и есть минимальная сумма заказа», — отмечают разработчики.

В KDV не готовы делать прогнозы о возможном объеме продаж через интернет-магазин.

«Какой будет доля онлайн-канала, покажет рынок и как минимум год работы. Как показывает практика других производителей продуктов питания и кондитерских изделий в том числе, от общего объема продаж доля интернет-продаж через год-два после страта может составлять 2-3%», — сообщили представители компании.

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