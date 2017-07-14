Сегодня в Томске начнут ремонтировать дорогу по ул.Р.Люксембург
Сегодня, 14 июля, ООО «Кузбассдорстрой» начнет работу по перекладке плиточного покрытия по ул. Р. Люксембург на участке от ул. Пролетарской до ул. Обруб, сообщает пресс-служба мэрии.
Ремонтная бригада начнет демонтаж старого покрытия. Ориентировочно, ремонтные работы завершатся в течение месяца. Движение электротранспорта не будет ограничено. Работы будут вестись преимущественно в вечернее и ночное время.
В 2017 году на ремонт томских дорог выделено 547 млн рублей, из них 220 млн – федеральное финансирование, 241 млн – средства городского бюджета, 86 млн – трансферт из областной казны. Всего подрядчикам предстоит отремонтировать 30 км томских дорог и тротуаров. Вопрос ремонта дорог в областном центре находится на особом ежедневном контроле мэра Томска Ивана Кляйна. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и мэр Иван Кляйн акцентируют внимание на качество проводимых работ и эффективное использование выделенных средств. С этой целью регулярно инспектируется ход ремонтной кампании, и в случае выявления недочетов, от подрядчиков требуется оперативное устранение дефектов и качественное выполнение работ.