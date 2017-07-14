Сегодня в Томске начнут ремонтировать дорогу по ул.Р.Люксембург

14 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Сегодня, 14 июля, ООО «Кузбассдорстрой» начнет работу по перекладке плиточного покрытия по ул. Р. Люксембург на участке от ул. Пролетарской до ул. Обруб, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтная бригада начнет демонтаж старого покрытия. Ориентировочно, ремонтные работы завершатся в течение месяца. Движение электротранспорта не будет ограничено. Работы будут вестись преимущественно в вечернее и ночное время.

В 2017 году на ремонт томских дорог выделено 547 млн рублей, из них 220 млн – федеральное финансирование, 241 млн – средства городского бюджета, 86 млн – трансферт из областной казны. Всего подрядчикам предстоит отремонтировать 30 км томских дорог и тротуаров. Вопрос ремонта дорог в областном центре находится на особом ежедневном контроле мэра Томска Ивана Кляйна. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и мэр Иван Кляйн акцентируют внимание на качество проводимых работ и эффективное использование выделенных средств. С этой целью регулярно инспектируется ход ремонтной кампании, и в случае выявления недочетов, от подрядчиков требуется оперативное устранение дефектов и качественное выполнение работ.

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