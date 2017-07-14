Тонны снега, мастер-классы и закрытое шоу «ЮДИ» ждут томичей на площадке «Я в ТГУ»

14 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В конце июля в Томске в очередной раз откроется интерактивная площадка «Я в ТГУ» с лекциями на траве, мастер-классами, танцевальными баттлами, состязанием граффитистов, открытыми тренировками и 30 тоннами снега, сообщает пресс-служба вуза.

Площадка будет работать 26-28 и 31 июля с 16:00 до 20:00. Фестиваль «Я в ТГУ» проходит в Томске ежегодно уже на протяжении четырех лет. В этот раз темой праздника станет молодежная уличная культура.

«Специально для праздника мы привезем в Университетскую рощу снег для выступления сноубордистов. Чтобы он не растаял и не повредил растениям, снег будет смешан со специальными солями. Это будет зимний остров посреди жаркого дня», – говорит одна из организаторов, сотрудник управления нового набора ТГУ Мария Вареник.

В первый день, 26 июля, пройдет открытая лекция на тему «История одного обмана» от бизнес-тренера Валерия Кошелева, концерт Юлия Буркина и Мирослава Гузляева с песнями группы «Beatles» на русском языке и Univer Music Festival – летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки. Гости смогут познакомиться с методикой интуитивного рисования, посмотреть на шоу с химическими опытами и экспериментами и киберчемпионат по футболу FIFA-2017, а художник Вячеслав Шведов нарисует карикатурные шаржи.

Желающие смогут сыграть в настольные игры, научиться кататься на скейтбордах или освоить кроссфит под руководством тренеров зала Planka. Каждый сможет бесплатно получить памятную фотографию в Инстабудке и выставить ее в Инстаграм с хештегом #явтгу2017.

На следующий день, 27 июля, запланирована открытая лекция по основам мнемотехники от руководителя языковой школы «Fast English» Сулима Аслаханова. Также томичей ждет продолжение музыкального фестиваля, танцевальные батлы и мастер-классы уличных стилей от ведущей школы Томска «Skillz» и «Эко Маркет» – ярмарка сувениров, изделий художников и мастеров Томска, а также продуктов здорового питания.

Затем, 28 июля, пройдет лекция «Кроссфит – спорт будущего» от Артема Мацака (зал Planka), обучение катанию на скейтбордах и продолжение фестиваля. 31 июля гости рощи смогут послушать лекцию «Компьютерный спорт: вчера – сегодня – завтра. Сказки, мифы и легенды киберспорта и с чем их едят» от представителя Федерации компьютерного спорта России в Томской области Дмитрия Шульгина. В этот же день пришедших в университет ждут соревнования по граффити, 30 тонн снега и выступления сноубордистов, световое 3D-шоу, а еще эксклюзивный закрытый концерт шоу-группы «ЮДИ» «Свет и тьма». Пригласительные спрашивайте в приемной комиссии ТГУ. А с 18.00 по 23.00 ТГУ приглашает на традиционную «Ночь абитуриента».

«Ночь абитуриента» – это некий итог проекта «Я в ТГУ». Два года назад мы впервые организовали «Ночь абитуриента» по аналогии с «Ночью в музее», «Ночью в библиотеке», чтобы показать, что университет открыт для всех. Конечно, мы надеемся, что в это время абитуриенты принесут нам оригиналы своих документов для поступления», – говорит начальник Управления нового набора, ответственный секретарь приемной комиссии Евгений Павлов.

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