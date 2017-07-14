К Дню фотографа томичи смогут сделать ретро-фото на память

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский краеведческий музей (пр.Ленина, 75) впервые проведет акцию, посвященную Дню фотографа. Здесь все желающие смогут окунуться в атмосферу советского детства, получить ретро-фото на память, овладеть секретами фотографического мастерства на специальном мастер-классе от«Академии фотографии». А также стать участниками тематической викторины, победители которой получат ценные призы от музея.

Как сообщает департамент по культуре и туризму, акция пройдет завтра, 15 июля, с 12.00 до 16.00 в музее на базе экспозиции «Когда деревья были большими». Специально для фотографов будет организован конкурс, для участия в котором сделанные во время акции фотографии необходимо разместить в социальных медиа: Instagram, Вконтакте и Facebook с хештегами #деньфотографа #tomsk_museum. Экспертное жюри при помощи хэштегов выберет лучшую фотографию, а победитель в качестве награды получит комплект сувенирной продукции с символикой музея.

Выставка «Когда деревья были большими» знакомит с образами советского детства: на ней представлены разнообразные вещи, связанные с детскими и школьными занятиями, игрушки, предметы быта. Экспозиция дополнена интерактивными составляющими, а на установленных плазменных экранах транслируются тематические документальные фильмы.

Международный день фотографа отмечается ежегодно во всем мире 12 июля. В этот день фотографы проводят разнообразные мероприятия: фотовыставки и мастер-классы, на которых обмениваются опытом.

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