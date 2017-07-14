На днях в томских селах отметят Сабантуй

14 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Национальный традиционный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй пройдет в деревнях Эушта (в субботу, 15 июля) и Черная Речка (в воскресенье, 16 июля) в 12.00, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На праздничных концертах выступят творческие коллективы областного Центра татарской культуры и других национально-культурных центров региона, а также прибывающий в Томск заслуженный артист Республики Татарстан, певец Закир Шахбан.

На праздничных площадках можно будет попробовать блюда национальной кухни и приобрести сувенирную продукцию народных умельцев, познакомиться с национальными спортивными играми и состязаниями, среди которых конные скачки и борьба корэш.

В Эуште праздник пройдет на центральной площади перед Домом культуры, в Черной Речке — на территории спортивного комплекса «Томское море» (ул. Советская, 75/1).

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