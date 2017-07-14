Томские полицейские задержали серийных грабителей, укравших более 2 млн рублей (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске полицейские задержали двоих ранее не судимых мужчин, подозреваемых в серии краж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением о краже в дежурную часть обратился директор одной из компаний, занимающихся продажей черного металла. Он рассказал о пропаже из его офиса сейфа с деньгами, компьютерной техники и электроинструмента.

Позже были задержаны подозреваемые - 32-летний и 27-летний жители поселка Светлый. По данным следствия, ночью мужчины проникли в офис, взломали двери и украли сейф, в котором было более 2 млн рублей, а также компьютер и электроинструменты. Украденное злоумышленники погрузили в автомобиль и скрылись с места преступления. Сумма причиненного ими ущерба составила 2,3 млн рублей. Сейчас часть похищенного изъята и будет возвращена законному владельцу.

Полицейские также выяснили, что подозреваемые также причастны к двум другим кражам. По данным следствия, в 2016 году злоумышленники аналогичным способом проникли в офисное помещение одной из фирм и похитили сейф, в котором было около 100 тыс. рублей, электроинструменты и компьютерную технику. В апреле 2017 года задержанные украли дизельное топливо и запчасти от грузовика с территории одной из компаний, продающих строматериалы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2, 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Теперь мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время в отношении подозреваемые находятся под арестом.

Видео: 70.мвд.рф

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