Росгеология проведет масштабную разведку на углеводороды восточной части Томской области

14 июля 2017 / Томский Обзор

АО «Росгеология» получило крупный подряд Роснедр на комплексные аэрогеофизические исследования Томской нефтеперспективной зоны, охватывающей 162 тыс. кв. км — более половины площади Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы госзакупок.

Добыча углеводородов более 50 лет ведется в западных районах Томской области, в то время как восточные районы (так называемое «Правобережье Оби») остаются геологически слабо изученными.

Перспективы добычи углеводородов в восточных районах интересовали прежнюю администрацию Томской области во главе с Виктором Крессом. В 2006 году он заявил, что запасы нефти на Правобережье оцениваются в 0,6–1 трлн тонн, газа — в 1–3 трлн куб. м. Роснедра нарезали в этих районах новые лицензионные участки, однако после нескольких безуспешных попыток продать их на торгах отказались от этих планов.

«Росгеология» будет проводить разведку до конца 2019 года. Техзадание включает электроразведочные работы, комплексную аэромагнитную, аэрогамма-спектрометрическую и аэроэлектроразведочную съемку, а также обработку ретроспективных материалов. В итоге Роснедра должны получить геологическую модель доюрского основания и осадочного чехла, а также модель нефтегазоносного бассейна.

Цена контракта составляет 394,5 млн рублей.

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