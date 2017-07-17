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Томские пожарные спасли двух человек из горящего деревянного дома (ФОТО, ВИДЕО)

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Минувшей ночью, 17 июля, в Томске загорелся деревянный шестиквартиный дом на ул.Белой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4.48. К прибытию первого подразделения огнем были охвачены крыша и тамбур дома. Из квартиры на 2 этаже через окно пожарные спасли 2 человек: 56-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Их госпитализировали.

Пожар удалось ликвидировать в 05:04. В результате сгорели тамбур, обрешетка крыши дома, обгорели стены дома со стороны тамбура, квартиры внутри частично обгорели и закоптились. Площадь пожара составила 120 кв.метров.

В ликвидации огня было задействовано 19 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото, видео: ГУ МЧС по Томской области

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