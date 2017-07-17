Томичи смогут приехать на «Праздник кузнеца» на автобусе (ГРАФИК)
Добраться до «Праздника кузнеца», который пройдет в томском поселке Семилужки 22 июля, можно будет на маршрутном автобусе №24, сообщают в администрации Томского района.
Маршрутка будет курсировать от Томска до Семилужков с 11.00 до 19.00. Стоимость билета составит 40 рублей. Ниже представлен график работы автобуса
|Томск-Семилужки
|Мокрушина
|10:00
|10:30
|11:00
|11:40
|12:30
|13:20
|14:00
|14:50
|15:30
|16:30
|17:10
|17:45
|Телецентр
|10:20
|10:50
|11:20
|12:00
|12:50
|13:40
|14:20
|15:10
|15:50
|16:50
|17:30
|18:05
|Жилмассив
|10:40
|11:10
|11:40
|12:20
|13:10
|14:00
|14:40
|15:30
|16:10
|17:10
|17:50
|18:25
|Семилужки
|11:20
|11:50
|12:20
|13:00
|13:50
|14:40
|15:20
|16:05
|16:50
|17:50
|18:30
|19:05
|Семилужки-Томск
|Семилужки
|11:25
|11:55
|12:25
|13:10
|13:55
|14:45
|15:25
|16:10
|16:55
|17:55
|18:35
|19:10
|Жилмассив
|12:05
|12:35
|13:05
|13:50
|14:35
|15:25
|16:05
|16:50
|17:35
|18:35
|19:15
|19:50
|Мокрушина
|12:45
|13:15
|13:45
|14:30
|15:15
|16:05
|16:45
|17:30
|18:15
|19:15
|19:55
|20:30
В сообщении отмечается, что, в зависимости от дорожной ситуации, возможно незначительное отклонение от запланированного графика движения. Кроме того, перед отправкой необходимо убедиться, что у автобуса есть табличка «Праздник кузнеца» или «Семилужки».
Напомним, фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» пройдет в регионе 22 июля. Местом проведения по традиции станет Семилуженский казачий острог (с.Семилужки Томского района). В этом году мастера поборются за победу в двух номинациях: «Домашнее задание», в которой кузнецам необходимо представить на суд жюри фестиваля готовую работу, и «Кузнец-молодец» - кузнецам необходимо провести мастер-класс по ремеслу. Здесь задача участников – собрать максимальное количество зрителей на своей площадке.
Фото: администрация Томского района