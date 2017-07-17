Томичи смогут приехать на «Праздник кузнеца» на автобусе (ГРАФИК)

17 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Добраться до «Праздника кузнеца», который пройдет в томском поселке Семилужки 22 июля, можно будет на маршрутном автобусе №24, сообщают в администрации Томского района.

Маршрутка будет курсировать от Томска до Семилужков с 11.00 до 19.00. Стоимость билета составит 40 рублей. Ниже представлен график работы автобуса

Томск-Семилужки Мокрушина 10:00 10:30 11:00 11:40 12:30 13:20 14:00 14:50 15:30 16:30 17:10 17:45 Телецентр 10:20 10:50 11:20 12:00 12:50 13:40 14:20 15:10 15:50 16:50 17:30 18:05 Жилмассив 10:40 11:10 11:40 12:20 13:10 14:00 14:40 15:30 16:10 17:10 17:50 18:25 Семилужки 11:20 11:50 12:20 13:00 13:50 14:40 15:20 16:05 16:50 17:50 18:30 19:05

Семилужки-Томск Семилужки 11:25 11:55 12:25 13:10 13:55 14:45 15:25 16:10 16:55 17:55 18:35 19:10 Жилмассив 12:05 12:35 13:05 13:50 14:35 15:25 16:05 16:50 17:35 18:35 19:15 19:50 Мокрушина 12:45 13:15 13:45 14:30 15:15 16:05 16:45 17:30 18:15 19:15 19:55 20:30



В сообщении отмечается, что, в зависимости от дорожной ситуации, возможно незначительное отклонение от запланированного графика движения. Кроме того, перед отправкой необходимо убедиться, что у автобуса есть табличка «Праздник кузнеца» или «Семилужки».

Напомним, фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» пройдет в регионе 22 июля. Местом проведения по традиции станет Семилуженский казачий острог (с.Семилужки Томского района). В этом году мастера поборются за победу в двух номинациях: «Домашнее задание», в которой кузнецам необходимо представить на суд жюри фестиваля готовую работу, и «Кузнец-молодец» - кузнецам необходимо провести мастер-класс по ремеслу. Здесь задача участников – собрать максимальное количество зрителей на своей площадке.

Фото: администрация Томского района

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