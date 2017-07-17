«Партнеры по радости» проведут день спорта в детской больнице

17 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

Завтра, 18 июля, в Областной детской больнице АНО «Партнеры по радости» проведут день спорта, сообщают в благотворительной организации.

Приглашенные специалисты расскажут детям про зумбу и футбол, проведут мастер-класс и мини-тренировки.

С апреля по июль команда АНО «Партнеры по радости» реализует социальный проект «В гости к детям». В последнюю неделю каждого месяца для маленьких пациентов больниц города проходят творческие и образовательные мастер-классы. Ребята уже занимались флористикой и арт-терапией, познакомились с роботом, сделали мультфильм, посмотрели шоу мыльных пузырей, научились безопасному использованию интернета.

«Этот проект – формат воспитания социальной ответственности, который помогает детям развиваться прямо в стенах лечебного учреждения, создавать пространство для игры. Занятия получают положительный отклик со стороны детей, их родителей и врачей», - поделилась результатами руководить социальных проектов АНО «Партнеры по радости» Мария Нисова.

За ходом реализации проекта следите на официальном сайте организации.

Напомним, АНО «Партнёры по радости» – автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 10 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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