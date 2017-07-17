В Томской области на треть снизилось количество незаконных рубок леса

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Количество незаконных рубок в лесах Томской области снизилось на треть, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«За первое полугодие 2017-го в регионе на 83 % выросло количество проверок, проводимых лесниками вместе с сотрудниками полиции. В итоге число незаконных рубок сократилось на 33 %, ущерб от них — на 49 % (35 млн рублей), а показатель выявляемости лиц, совершивших незаконные рубки, возрос с 19 до 27 процентов», — сказал замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Еще одной мерой борьбы за прозрачность лесооборота стала организованная департаментом лесного хозяйства площадка для хранения изъятой древесины на базе ОГАУ «Томсклесхоз». Если раньше незаконно заготовленная древесина оставалась на месте рубок, а затем бесследно исчезала, то сейчас нелегально заготовленный лес вывозится в лесхоз и законно реализуется с торгов. За 2016–2017 годы в бюджет Российской Федерации с таких торгов поступило уже около 300 тыс. рублей.

Здесь же, на площадке «Томсклесхоза», будет храниться крупногабаритная техника, изымаемая с мест незаконных рубок в качестве вещественных доказательств.

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