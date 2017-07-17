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Пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП под Томском, пострадала девушка

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Вчера вечером, 16 июля, в Томске на Кузовлевском тракте опрокинулся ВАЗ-2105. В результате пострадала 15-летняя девушка-пассажир, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 20.20 на Кузовлевском тракте, 15. Здесь 30-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадала девушка- пассажир - с травмами ее госпитализировали.

В сообщении отмечается, что водитель ВАЗа управлял автомобилем, будучи лишенным права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за данное нарушение водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.

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