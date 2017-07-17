«Томская судоходная компания» закроет одну из двух паромных переправ к Колпашево

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2017 // Фото: Википедия

АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) с 18 июля увеличит тоннаж паромной переправы «Колпашево-левый берег Оби», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Колпашевской районной администрации.

«Судоходная компания повышает тоннаж переправы с 4 тонн до 10 тонн. В связи с этим вторая переправа через Обь по маршруту „НГСС-Озерное“, которой пользовались грузовики, прекратит свою работу», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что переправа «НГСС-Озерное» занимала около часа, «Колпашево-левый берег Оби» — около 15 минут, поэтому с повышением тоннажа пропадает необходимость в более длинном маршруте.

В пресс-службе добавили, что на переправе «Колпашево-левый берег Оби» будет работать два парома, перевозки осуществляются ежедневно 05:00 по местному времени до 23:00.

Колпашево — административный центр Колпашевского района Томской области, расположен на правом берегу Оби в 270 км к северо-западу от Томска. Численность населения составляет около 23 тыс. человек.

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