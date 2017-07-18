Валерий Гергиев вручил награды победителям фестиваля «Большой» в Дрвенграде

18 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Мечавнике завершился фестиваль классической музыки «Большой».

На фестивале выступили вокалистки из Томска Амалия Исмаилова, Наталья Кожеурова, Валерия Тиунова и пианистка Александра Ковалёва. Они попали в число 62 молодых талантов из Сербии, Республики Сербской и России, которые получили возможность поучиться у прославленных мастеров, пообщаться с коллегами и, конечно, побороться за призы фестиваля.

В результате, две российских исполнительницы получили призы конкурса - в возрастной категории 13-17 лет золотую матрешку завоевала пианистка Светлана Зверева из Санкт-Петербурга, а бронзовую матрешку получила сопрано Виолетта Сабаева из Омска. Серебряной матрешки была удостоена пианистка Яна Яковлевич из Белграда.

Среди участников конкурсной программы в группе 18-25 лет лучшим стал сербский квинтет аккордеонистов из Восточного Сараево – Accordeus. Золотую награду музыкантам вручил художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, серебряная матрешка досталась флейтистке Анне Малков (Нови-Сад), бронзовую матрешку получила пианистка Ивана Дамьянов (Нови-Сад).

Каждый вечер фестиваля перед зрителями выступали известные музыканты - скрипачи Роман Симович и Татьяна Самуил, меццо-сопрано Милияна Николич и виолончелист Йустус Гримм. Их выступления сопровождал Симфонический оркестр «Большой» под управлением дирижера Срболюба Динича.

Уже пятый год подряд музыкальный фестиваль русской музыки «Большой» под кураторством режиссера Эмира Кустурицы проводится при поддержке компании «Газпром нефть».

Основной идеей фестиваля является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из различных регионов России. Каждый год фестиваль «Большой» собирает около пяти тысяч зрителей.

Он проходит в сербской деревне, которая находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в горном районе Златибор. Эта этно-деревня была построена в 2004 году для съёмок фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» рядом со станцией узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Белград и Дубровник. Мечавник имеет и второе название — Древенград.

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