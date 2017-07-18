Сегодня горячая вода может вернуться в 264 томских дома

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Подача горячей воды в Томске возобновлена в 1261 многоквартирном доме. Сегодня в ремонте ресурсоснабжающей организации находятся 1103 дома, в 43 многоквартирниках превышены сроки подачи ГВС после ремонта на тепломагистралях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня планируется включение в работу участков тепломагистралей № №6 и 9 в Ленинском районе. Сегодня же из ремонта планируется выход из ремонта сетей котельной на ул.Водяная. При получении разрешающих телефонограмм подача ГВС будет возобновлена в 263 домах.

Согласно графикам, сегодня планируется начало ремонта участков тепломагистралей № 8»А» и 8 «Б» в Октябрьском районе.

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