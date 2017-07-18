Томский «КДВ Групп» планирует купить двух региональных производителей кондитерских изделий

18 июля 2017 / Томский Обзор

Крупнейший российский производитель снеков и кондитерских изделий холдинг «КДВ Групп» планирует купить двух производителей кондитерских изделий.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы ФАС, в ведомство поступило ходатайство АО «КДВ» (Томск) о покупке ООО «Глобус», занимающегося производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, и подмосковного кондитерского комбината «Озерский сувенир» (производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий).

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Глобус» находится в Ульяновске и принадлежит томской компании «Алькор». Основным владельцем «Озерского сувенира» является Unicorn Industries Ltd (Сейшелы).

О планах по покупке подмосковной фабрики руководство «КДВ» заявляло «Интерфаксу» в ноябре прошлого года.

Выручка «Озерского сувенира» в 2015 году составила 1,9 млрд рублей против 2.1 млн рублей годом ранее, чистая прибыль — 308 тыс. рублей против чистого убытка в 36,4 млн рублей соответственно.

ООО «Глобус» завершило 2015 год с выручкой в 393,7 млн рублей против 297,3 млн рублей в 2014 году. Чистая прибыль снизилась с 5,7 млн рублей в 2014 году до 3,5 млн рублей в 2015 году. Показатели за 2016 год компании пока не раскрыли.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ компаний пищевой отрасли. В 2008–2010 годах холдинг, который до этого специализировался на производстве кондитерских изделий, приобрел производителей снеков ЗАО «Бриджтаун фудс» (торговые марки «Три корочки», «Делмор»), «Золотой терем» («Баренцев») и ОАО «Сибирский берег интернешнл» («Кириешки», BEERka, «Чипсоны», «Бомбастер»). Холдинг также владеет сетью супермаркетов и спортзалов в Томске. Неконсолидированная выручка ООО «КДВ Групп» в 2015 году составила 80,94 млрд рублей, неконсолидированная чистая прибыль — 1,9 млрд рублей.

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