Власти Томска выставят на торги пять деревянных домов

18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

На следующей неделе, 26 июля, администрация Томска выставит на торги сразу несколько построек, включенных в реестр объектов культурного наследия. Победитель аукционов получит право долгосрочной аренды на 49 лет, сообщает пресс-служба мэрии

Деревянное двухэтажное здание по ул. Шишкова, 6, общей площадью 323,4 м2 выставляется на торги с начальным размером годовой арендной платы в 123,4 тыс. рублей. Здание с мезонином по ул. Никитина, 2а, (462,7 м2) предлагается к аренде с начальным размером арендной платы в 119,6 тыс. рублей.

Здание по пер. Кононова, 4, (267,6 м2) – по стартовой цене 79,8 тыс. рублей. Здание по ул. Шишкова, 8, (221,3 м2) – 76,9 тыс. рублей. Здание по ул. Центральная, 9 площадью 395 м2 – 76,7 тыс. рублей

Напомним, по поручению мэра Томска Ивана Кляйна деревянные здания передаются в аренду инвесторам сроком на 49 лет при условии выполнения ими ремонтных работ и восстановления исторического облика фасадов. Взамен арендаторы получают значительное снижение ставки арендной платы.

Подготовив проектную документацию на проведение капремонта, арендаторы смогут платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянных домах арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12.00 25 июля по адресу: пер. Плеханова, 4, каб. 407, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты: trade@admin.tomsk.ru. Телефоны для справок 8 (3822) 90-85-16 (сведения об объектах), 8 (3822) 90-85-34 (проведение торгов и подача заявок).

Узнать подробнее об объектах и условиях участия в торгах можно на сайте муниципальных торгов Томска.

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