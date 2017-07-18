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Власти Томска выставят на торги пять деревянных домов

Томские новости, Деревянная архитектура, право аренды деревянные дома аукцион аренда на 49 лет Власти Томска выставят на торги пять деревянных домов

На следующей неделе, 26 июля, администрация Томска выставит на торги сразу несколько построек, включенных в реестр объектов культурного наследия. Победитель аукционов получит право долгосрочной аренды на 49 лет, сообщает пресс-служба мэрии

Деревянное двухэтажное здание по ул. Шишкова, 6, общей площадью 323,4 м2 выставляется на торги с начальным размером годовой арендной платы в 123,4 тыс. рублей. Здание с мезонином по ул. Никитина, 2а, (462,7 м2) предлагается к аренде с начальным размером арендной платы в 119,6 тыс. рублей.

Здание по пер. Кононова, 4, (267,6 м2) – по стартовой цене 79,8 тыс. рублей. Здание по ул. Шишкова, 8, (221,3 м2) – 76,9 тыс. рублей. Здание по ул. Центральная, 9 площадью 395 м2 – 76,7 тыс. рублей

Напомним, по поручению мэра Томска Ивана Кляйна деревянные здания передаются в аренду инвесторам сроком на 49 лет при условии выполнения ими ремонтных работ и восстановления исторического облика фасадов. Взамен арендаторы получают значительное снижение ставки арендной платы.

Подготовив проектную документацию на проведение капремонта, арендаторы смогут платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянных домах арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12.00 25 июля по адресу: пер. Плеханова, 4, каб. 407, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты: trade@admin.tomsk.ru. Телефоны для справок 8 (3822) 90-85-16 (сведения об объектах), 8 (3822) 90-85-34 (проведение торгов и подача заявок).

Узнать подробнее об объектах и условиях участия в торгах можно на сайте муниципальных торгов Томска.

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