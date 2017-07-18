В Томске должник пытался защитить «проданную» машину от судебных приставов

18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Томские судебные приставы передали взыскателю автомобиль, несмотря на попытки владельца-должника «увести» иномарку из-под ареста, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Должник взял кредит под залог автомобиля Toyota Corolla Fielder 2003 г.в., но не оплатил по счетам. Организация подала иск в суд – обратить взыскание на заложенное имущество. Однако наложить арест на машину удалось не сразу: должник сказал приставу, что продал иномарку третьему лицу и не знает, где она находится. Машину объявили в розыск.

«Зная, что гражданин может лукавить, розыскник отправился на адрес должника, указанный в исполнительном документе. Здесь автомобиля не оказалось. Но пристав узнал еще несколько возможных адресов проживания гражданина, получив сведения о совершенных административных правонарушениях на этом авто. На одном из них и была обнаружена Toyota», — говорится в сообщении.

Во двор вызвали эвакуатор. При погрузке иномарки сработала сигнализация. Тогда же во двор выбежал и сам должник, который попытался «отбить» машину словами: «Она мне уже не принадлежит!».

Тем не менее, иномарку погрузили на эвакуатор и передали взыскателю. Должнику объяснили, что этот довод не является основанием для снятия ареста: заложенное имущество приставы вправе изъять даже, если оно находится у третьих лиц.

«А в данном случае договор купли-продажи, возможно, и вовсе является фиктивным, ведь фактически машина не покидала хозяина», — отмечается в сообщении.

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