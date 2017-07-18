Томичам расскажут, почему «в будущее возьмут не всех»

18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ (автор Наталья Юдина)

В пятницу, 21 июля, в Сибирском филиале Государственного Центра современного искусства (пер. Нахановича, 3а) в рамках образовательной программы «Оптика современного искусства» пройдет презентация «Искусственный футуро-творец или в будущее возьмут не всех», сообщают организаторы.

«Бытует мнение, что современное искусство не в «Черном квадрате» Малевича, а в умении преподнести квадрат, как искусство. Мы можем представить, вполне в духе Малевича, что искусственный футуро-творец – это существующий персонаж, который собирает сведения, произведения, авторов и описывает/интерпретирует полученную информацию, определяя стратегии художественного развития и предопределяя даже действия самих художников», — говорится в сообщении.

Анастасия Куклина в рамках презентации своего исследования попытается разобраться в парадоксах и противоречиях современного искусства. Участникам расскажут о мировых трендах современного искусства и о том, как региональное искусство вписывается в глобальные художественные процессы, и есть ли у него шанс занять достойную нишу.

Начало: в 18:30

Вход свободный по предварительной регистрации: на адрес kuklina_1993@bk.ru необходимо отправить свои указать ФИО, контактный телефон.

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