В Томске задержали водителя маршрутки, врезавшегося в столб и сбежавшего с места ДТП

18 июля 2017 / Томский Обзор

Столкновение маршрутного автобуса ПАЗ с опорой освещения произошло во вторник утром на улице Елизаровых в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отдел пропаганды городского управления ГИБДД.

«В 08:35 на остановке „Самолет“ автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту N401, совершил наезд на опору освещения. Двум пассажирам оказана разовая медпомощь, никто не госпитализирован», — сказал представитель управления.

Он отметил, что водитель вместе с автобусом покинул место происшествия до приезда ГИБДД.

Автоинспекторам удалось установить сбежавшего водителя автобуса и задержать его.

За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.

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