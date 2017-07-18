РВК и ТГУ создали первый в России университетский венчурный фонд

18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Фонд перспективных исследований РВК и Томский государственный университет стали основателями первого в России венчурного фонда, в котором стороной договора инвестиционного товарищества выступил университет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Договор инвестиционного товарищества стороны подписали 13 июля. Размер фонда — 33,3 млн рублей. Доли ФПИ РВК и ТГУ составили 75 % и 25 % соответственно.

«ТГУ — один из самых динамичных партнеров по развитию инновационной экосистемы для РВК уже многие годы. Созданный фонд будет развивать как университетские стартапы, так и проекты всего Томского инновационного региона. ФПИ РВК уже имеет группу таких микрофондов, в том числе с Московским университетом (научный парк МГУ). Практика развития университетских фондов мне кажется крайне перспективным способом развития наукоемких проектов в России», — комментирует директор дочерних фондов РВК Евгений Кузнецов.

Среди приоритетных направлений инвестиций — базовые технологии силовой электротехники, биоинженерии, биосинтетические, биосенсорные, нано-, информационные, когнитивные технологии, технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения, использования энергии и другие, входящие в перечень критических технологий, утверждаемых президентом Российской Федерации. Максимальный размер инвестиций фонда в один проект не будет превышать 8 миллионов рублей.

«Венчурный фонд — это неотъемлемая часть экосистемы развития предпринимательства и инноваций. В данном случае впервые в качестве партнера в фонде выступает университет, который вносит реальные денежные средства. Это уникальный случай, первый в нашей стране. Студенты, аспиранты смогут на реальных кейсах посмотреть, как происходит процесс инвестирования «по-взрослому», — отмечает проректор ТГУ по информационной деятельности Константин Беляков.

Управляющей компанией фонда выступает холдинг DI-Group, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные стартапы.

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