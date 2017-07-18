В этом году в Томском районе установят пять станций водоочистки
18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В этом году по областной программе «Чистая вода» в Томском районе будут построены пять локальных станций водоочистки, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главу региона.
В этом году областные власти предусмотрели в бюджете 94 миллиона на строительство 70 локальных станций водоподготовки по всей области. В прошлую пятницу первая станция была открыта в шегарском селе Каргала.
«В Томском районе до конца года мы откроем такие станции в Воронино, Семилужках, Барабинке, Тахтамышево, Березкино», — сообщил врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.
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