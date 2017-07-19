В Томске на месте «Перчини» открывается новое кафе

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Chefsgroup.ru

На этой неделе в Томске на пересечении улиц 1905 года и Карла Маркса (Карла Маркса, 23а) откроется «Teplo-cafe», которое является новым проектом ресторанного холдинга Chef's groups.

«О точной дате открытия сказать не могу. Но хочу заверить вас, что оно состоится на этой неделе. Это кафе на каждый день, поэтому в меню можно найти блюда европейской кухни, а также вино, пиво, кофе. Мы придерживаемся умеренной, комфортной ценовой политики», — сообщили в заведении.

Цену среднего чека в кафе пока назвать затрудняются, поскольку ряд позиций еще уточняются.

Кафе рассчитано на широкий круг посетителей: здесь могут провести время студенты, работающая молодежь, работники соседних офисов, семьи с детьми, большие компании. Для этого в заведении предусмотрено большое количество посадочных мест.

«Вскоре планируется открытие караоке, и объединение двух этих площадок, что приведет к комплексному расширению территории кафе. Что касается запланированных мероприятий – информация по концертам еще уточняется, но конкурсы и акции однозначно проводиться будут», — отметили в заведении.

«Teplo-cafe» будет работать всю неделю с 12:00-01:00.

В Томске работают еще несколько заведений холдинга Chef's groups: ресторан Two chefs (Набережная реки ушайки, 16), пекарня-кондитерская Sadeli (Набережная реки ушайки, 16), этно-бар Ethno (Набережная реки ушайки, 16).

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