«Газпром нефть» тиражирует экологичную технологию сейсморазведки

19 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» будет широко применять усовершенствованную технологию «Зеленая сейсмика». Как сообщает пресс-служба компании, она позволяет сохранять от вырубки деревья при проведении сейсморазведочных работ.

Технология подготовлена к тиражированию в активах «Газпром нефти» и позволит повысить уровень промышленной безопасности при проведении работ. «Экономический эффект от применения новой методики сейсморазведки ожидается в размере 250 млн руб. в год», – говорится в сообщении компании.

По традиционной технологии для проведения сейсморазведки вырубаются просеки в лесном массиве – по ним доставляют оборудование, их используют для прокладки кабелей регистрирующих систем. Для проезда широких вездеходов в этом случае требуется коридор шириной 4 метра. «Зеленая сейсмика» позволяет устанавливать бескабельное регистрирующее оборудование на узких просеках с использованием легкой техники. А это значительно уменьшает либо позволяет обойтись вообще без вырубок леса.

«Результаты, полученные благодаря использованию современной природосберегающей технологии, позволяют нам приступить к более широкому использованию „Зеленой сейсмики“. Помимо сокращения антропогенного воздействия, у нового метода есть дополнительное преимущество – существенно повышается уровень промышленной безопасности благодаря сокращению вырубки леса», – сказал начальник департамента геологоразведочных работ «Газпром нефти» Вадим Шашель.

Впервые в «Газпром нефти» такое оборудование было испытано три года назад в иракском проекте компании «Мидл Ист» (Курдский автономный регион), а затем использовано на месторождениях в России, в том числе в Томской области («Газпромнефть-Восток»).

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