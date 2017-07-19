Томские ученые начали разводить чистопородных среднерусских пчёл

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

Специалисты научно-производственного центра Биологического института Томского госуниверситета «Апис» приступили к восстановлению генофонда чистопородной среднерусской пчелы, найденной у енисейских старообрядцев.

Как сообщает пресс-служба вуза, найти чистопородных среднерусских пчел в России сейчас крайне сложно, поскольку за последние десятилетия произошло массовая гибридизация – скрещивание с кавказским и карпатским видами. Разведение начато на трех пасеках НПЦ «Апис». В июне специалисты центра завезли из Красноярского края оплодотворенных маток, которые уже дают потомство.

«Чистопородность этих пчел подтверждена результатами молекулярно-генетической экспертизы, проведенной на базе одной из лабораторий Биологического института ТГУ. Для селекции строится племенной репродуктор. При выборе места одним из основных требований было отсутствие других ульев на близком расстоянии», – говорит ветеринар, зоотехник НПЦ «Апис» Светлана Рассейкина.

В июне сотрудники «Аписа» привезли из Енисейского района шесть оплодотворенных маток, которые уже активно дают потомство. Каждая из них сеет до двух тысяч яиц в сутки. По словам пчеловодов, в скором времени они собираются привезти еще десять таких же особей. В разгар лета одна пчелосемья насчитывает до 60 тысяч насекомых. Планируется, что численность каждого репродуктора будет доведена, как минимум, до 100 пчелосемей.

«Племенной репродуктор выполняет сразу три функции – он является производством, базой для научных исследований и хорошей образовательной площадкой. Студенты и аспиранты БИ вместе с учеными будут заниматься разведением и исследованием чистопородных пчел», – говорит Светлана Рассейкина.

Специалисты НПЦ отмечают, чистопородные пчелы отличаются большей устойчивостью к болезням и лучше переносят зиму. Это очень важный аспект, поскольку массовая гибель пчел после зимовки является острой проблемой, характерной для многих стран мира.

В сообщении также отмечается, что благодаря большому разнообразию медоносов, произрастающих в Томской области, местный мед является одним из лучших в России: его диастазное число (показатель зрелости и качества) близко к 40. Зарубежные страны, включая Китай с его огромным рынком сбыта, готовы закупать сотни тонн томского меда. Поэтому культивирование чистопородных пчел является важным не только для науки, но и для экономики региона.

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