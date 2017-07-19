На главном томском пляже заработал бесплатный Wi-Fi

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера, 17 июля, в Томске на Семейкином острове заработал бесплатный безлимитный Wi-Fi.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для подключения к сети нужно включить функцию Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть «Zelenaya.net», набрать адрес нужного сайта и нажать «Включить» на экране приветствия.

В появившемся окне потребуется ввести номер своего телефона, дождаться SMS с кодом подтверждения и затем ввести его в нужной графе. После прохождения данной процедуры можно пользоваться на пляже интернетом со скоростью 9-11 Мб/с бесплатно.

В сообщении отмечается, что точка доступа Wi-Fi будет действовать до конца сезона работы пляжа.

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