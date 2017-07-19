В Томске открылся новый бар-чайная для вейперов

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Vk.com/vapedevice_ru

В Томске открылся новый вейп-бар «Vape Device», где можно «попари́ть», приобрести необходимое оборудование, чай и прохладительные напитки. Здесь же можно попробовать себя в роли вейп-сомелье — мешать жидкости самому, экспериментируя с различными вкусами.

— Вейперы сегодня это не просто горстка парящих людей, это настоящая субкультура, сообщество со своими интересами и даже сленгом. Бар — это не простой магазин, где можно что-то приобрести. Здесь особая атмосфера и настроение, — рассказывает Фёдор Когут, идейный вдохновитель «Vape Device». — У нас можно купить рассыпной чай — черный, зеленый, красный, белый с ароматизаторами и без. Планируем в дальнейшем продавать также кофе в зернах и варить его в баре для наших любителей пара и кофе.

По словам Фёдора, в основном в заведение заглядывают люди в возрасте от 18 до 30 лет, мужчины и «девушки с необычной внешностью». Однажды бар посетил покупатель из Египта:

— Общались через переводчика. Было интересно! В итоге, он купил самый дорогой боксмод (устройство для парения — прим.ред) в нашем баре. И обещал обязательно заглянуть еще разок, когда снова будет в России! — рассказывает Фёдор.

Также в «Vape Device» отмечают, что «не дожидаясь принятия Госдумой „вейп законов“, работают только с лицами, достигшими 18 лет».

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